MESTRE - In casa, su per la cappa della cucina, nell'altro immobile, in una cassaforte, nelle loro auto. Oltre 70 chili di droga di vari tipi. Arrestati i due, lui ha anche tentato di scappare, dalla Gdf. La droga era per il "mercato" estivo di Mestre e forse delle spiagge.

