I soldati della Divisione Acqui a Cefalonia e gli ultimi sopravvissuti: i grandi vecchi

Ormai si contano sulle dita di una mano o poco più. Sono i grandi vecchi. Grandi perché hanno più di 100 anni e perché sono gli ultimi soldati della Divisione Acqui sopravvissuti all'eccidio di Cefalonia e Corfù. Ognuno ha un racconto diverso, ma sono tutte storie quasi impossibili di come, per quel filo che lega ognuno alla propria vita, sono riusciti a scampare alla morte. Eccoli i coraggiosi militari allora dimenticati nelle isole greche dopo l'Armistizio dell'8 settembre del 1943 e scordati poi per decenni come se quel crimine di guerra non esistesse. A Nordest sono: Olindo Bussi, 102 anni, di Buttapietra a Verona, Bruno Bertoldi, 104 anni, di Bolzano, Lucio Carlon, 100 anni, di Budoia a Pordenone, Andrea Gagliardi, 100 anni il prossimo 31 luglio, di Lugagnano di Sona nel Veronese. Nel resto d'Italia ci sono ancora i milanesi Francesco Fusetti e Giancarlo Trivellin, 102 anni entrambi, il torinese Domenico Pavetto, 100 anni, il ravennate Battista Vasumini, 105 anni e infine Michele Zucchi, 100 anni, di Mandello del Lario in provincia di Como.