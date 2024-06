PREMARIACCO - Continuano le operazioni di ricerca di Cristian Casian Molnar, il ragazzo ancora disperso nel Natisone. «Oggi le ricerche sono ripartite in maniera massiccia dal punto in cui i tre ragazzi sono stati visti l'ultima volta», sottolinea il sindaco di Premariacco Michele De Sabata. «Si va avanti - prosegue - Le ricerche sono state programmate fino a domenica, ma questo non significa che le ricerche finiranno domenica: per la settimana prossima dovranno essere programmate».