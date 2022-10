MARGHERA - Quattro container vuoti sono piombati in acqua dalla nave Msc Nita, ormeggiata domenica al posto 14 del molo A nel terminal Tiv di Porto Marghera. Per fortuna non è successo nulla di grave, nessun ferito e tantomeno danni particolari alla nave e ai contenitori. Ma il nuovo incidente sul lavoro avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia, e questa volta per un duplice motivo: perché in banchina c’erano i lavoratori portuali e a bordo della nave c’era l’equipaggio, ma anche perché a poppa della Nita, nel posto 15, era ormeggiata una nave da crociera, la Msc Armonia con passeggeri ed equipaggio a bordo. Un lancione della cooperativa Transbagagli stava transitando proprio in quel momento, trasportando un centinaio di turisti che dalla grande nave da crociera si stavano recando a visitare Venezia.