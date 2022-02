Venezia, l'assalto dei 75mila per il Carnevale e tantissime meravigliose maschere

VENEZIA - Domenica ricca di animazioni per il Carnevale 2022 e il pubblico ha premiato la decisione di eventi diffusi in città. Al picco della giornata si sono registrate 75.000 presenze, delle quali 34.000 turisti stranieri, con percentuali pressoché invariate rispetto al sabato: 21% francesi, 13% spagnoli, 12% inglesi e 10% tedeschi, oltre un centinaio di altre nazionalità. Sono più che raddoppiati i visitarli provenienti dal Veneto, che hanno raggiunto Venezia già dalle prime ore della mattina di oggi, 19 febbraio: 21.000 come picco, rispetto agli 8.000 di ieri. A loro si sono aggiunti 20.000 ammiratori del Carnevale provenienti da fuori Regione.