«Cosa farai da grande?», bimbi e papà nel nuovo calendario dei Vigili del fuoco Le tenere foto dei 12 mesi

PORDENONE - Nel Comando dei Vigili del fuoco di Pordenone è stato presentato ieri, 17 novembre, il Calendario 2023, dal titolo “Cosa farai da grande?”. L’iniziativa, proposta in sinergia con l’Associazione Vigili del fuoco di Pordenone, l’Associazione Nazionale Vigili del fuoco del Corpo Nazionale e l’Associazione Vigili del fuoco volontari della Regione Autonoma Fvg, è alla sua decima edizione e quest’anno ha posto al centro i figli dei vigili del fuoco, ritratti assieme ai genitori in ambito lavorativo, ma in situazioni simpatiche e colorate.