Le ricerche del cacciatore inghiottito dalle acque, dopo aver urtato una bricola

CONCORDIA - Impatta contro la bricola un uomo finisce nel fiume Nicesolo (proseguimento del Lemene): il corpo però al momento non è stato trovato. L'incidente è accaduto questa mattina, 13 novembre, verso le 8.30 a Sindacale di Concordia Sagittaria. Un uomo della zona stava navigando sul fiume Nicesolo che porta verso la Brussa. All'improvviso ha impattato contro una bricola finendo in acqua. La barca è affondata. I carabinieri non escludono che l'uomo sia riuscito a mettersi in salvo. L'allarme è stato lanciato da due pescatori che dicomo di aver visto una persona finire in acqua. La polizia locale ha attivato la macchina dei soccorsi. Sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco di Portogruaro con il nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco (che proprio oggi avevano in programma un'esercitazione in zona), la Protezione civile e l'elicottero, alzato simbolo da Tessera. Con loro anche la Polizia locale, i carabinieri e il 118.