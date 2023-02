Bisarca carica di automobili in fiamme nell'autostrada A4

MONTECCHIO MAGGIORE - Bisarca prende fuoco in autostrada. E' successo alle 7:15 di oggi, 1 febbraio, in A4 tra il casello di Montecchio Maggiore e Montebello, fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. I vigili del fuoco arrivati da Arzignano e Vicenza con un'autopompa, un'autobotte e 7 operatori, hanno spento con la schiuma le fiamme, scaturite probabilmente dal surriscaldamento di un cuscinetto nella parte posteriore della bisarca. Prima dell'arrivo dei soccorsi i due autisti sono riusciti a portare a terra due auto. Nessuna delle 9 auto trasportate partite da uno stabilimento della Polonia e dirette in Spagna hanno subito danni. Sul posto personale ausiliario dell'autostrada e la polstrada.