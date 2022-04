Il ministro Dario Franschini alla 59. Biennale di Venezia

VENEZIA - «Quello dell'affollamento delle città d'arte è un problema reale, che c'è stato fino a gennaio 2020 e che ora sta tornando e diventerà sempre più imponente. La fragilità di alcuni luoghi italiani non è compatibile con numeri di questo tipo». Parola del ministro della Cultura Dario Franceschini, che ha risposto ai giornalisti oggi, 22 aprile, a Venezia per l'inaugurazione del Padiglione Italia della 59. Biennale Arte. Franceschini si è detto favorevole all'idea del numero chiuso degli ingressi al centro storico, spiegando che «meccanismi di regolazione degli accessi sono giusti, ma sono poi le singole città a dover scegliere le modalità più giuste per farlo».