Ecco le barche trasformate in hotel abusivi ormeggiate di fronte a Piazza San Marco

VENEZIA - L'ultima volta che l'imbarcazione Sarah, ormeggiata a Sacca Fisola in fondamenta Beata Giuliana di Collalto, ha fatto rifornimento, era il 28 agosto 2017 mentre l'ultima volta che consumato carburante era il 12 luglio 2015. Se poi si guardano i registri di bordo della gemella Fortebraccio - anch'essa ormeggiata a Sacca Fisola e collegata alla Sarah da una passerella - non è che le cose cambino più di tanto, anzi: ultimo imbarco carburante il 19 giugno 2012, ultimo sbarco carburante il 25 giugno 2010. Eppure non si tratta di imbarcazioni lasciate al proprio destino perché Sarah e Fortebraccio «sono risultate adibite ad attività ricettiva di tipo alberghiero e gestite unitariamente come un'unica struttura», scrive l'Ufficio Commercio del Comune dopo aver analizzato il lavoro della guardia di finanza e della polizia locale. All'interno fiamme gialle e vigili hanno trovato stanze, dipendenti e clienti come fosse un hotel.