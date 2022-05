Si stacca un grosso ramo auto semi-distrutta

PADOVA - Nel pomeriggio di oggi, venerdì 6 maggio, alle 15:45, i vigili del fuoco sono intervenuti in Piazza Mazzini a Padova per un grosso ramo staccatosi da un albero secolare e finito sopra un’auto in transito. Fortunatamente il tutto si è risolto solo con un grande spavento per il conducente che ne è uscito illeso. Ingenti danni invece all'auto. I pompieri arrivati con il personale di prima partenza, l’autogrù e 7 operatori, hanno liberato la Dacia Duster e tagliato tutti i rami ripristinando la sicurezza del luogo. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa due ore.