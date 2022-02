GIAVERA DEL MONTELLO - Dramma in casa, anziano muore intossicato dal monossido di carbonio sprigionato dalla stufa a legna. La tragedia è successa stamattina, 8 febbraio, in via delle Colombere a Giavera del Montello. La vittima è S. C., di 83 anni. A dare l'allarme, poco prima delle 10, è stata una vicina di casa, che ha chiamato i pompieri e il 118.