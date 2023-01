Ambulanza con a bordo un paziente grave si schianta con un'auto e finisce capovolta nel fosso

MONTEREALE VALCELLINA - Grave incidente stradale poco prima delle 11 di oggi, giovedì 12 gennaio, in via della Croce a Montereale Valcellina. Un'ambulanza con a bordo un paziente in codice rosso si è scontrata con un'auto che stava svoltando. In seguito al violento impatto il mezzo di soccorso si è ribaltato finendo in un fosso.