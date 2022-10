Velivoli da leggenda, ecco il primo Air Show a Montagnana. Le foto

MONTAGNANA - Al campo volo di Montagnana si sono radunati ieri, 16 ottobre, centinaia di appassionati e spettatori, giunti da tutto il settentrione per il primo Air show di maxi aeromodelli ed elicotteri. Sono venuti dal Veneto ma anche da Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, richiamati dall'occasione unica di vedere alzarsi in volo riproduzioni fedeli di velivoli storici ed attuali: alcuni hanno un'apertura alare di 5 metri e sfrecciano a 300 km/h, la velocità che un jet di linea tiene in fase di rullaggio.