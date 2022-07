Yosemite National Park, si allargano le fiamme: a rischio sequoie giganti

Centinaia di sequoie giganti, tra le più alte e antiche al mondo, sono minacciate da un mega incendio scoppiato nello Yosemite National Park, in California. Nelle ultime 24 ore la portata delle fiamme è raddoppiata e si stima che abbia bruciato 1.591 acri. I vigili del fuoco stanno lavorando senza sosta dal 7 luglio su un terreno difficile per salvare le circa 500 sequoie minacciate. Tra queste anche la famosa Grizzly Giant che si pensa abbia circa tremila anni. Il dipartimento di Yosemite per la gestione degli incendi e dell'aviazione ha spiegato che sta «proteggendo in modo proattivo» il bosco installando un sistema di irrigazione per aumentare l'umidità intorno agli alberi e rimuovendo potenziali combustibili dal sito.

L'incendio di Washburn ha già costretto quasi 1.600 persone a evacuare l'area, inclusa la comunità di Wawona situata all'interno del parco nazionale e centinaia di campeggiatori che soggiornano vicino a Wawona. La causa dell'incendio è ancora in corso di accertamento, ma i vigili del fuoco riferiscono che le condizioni climatiche calde e secche stanno rendendo difficile il controllo delle fiamme. Le sequoie giganti sono alcuni degli alberi più grandi del pianeta. La più alta raggiunge gli 83 metri e ha un diametro alla base di oltre 11 metri. La loro straordinaria longevità, possono vivere fino a circa tremila anni, li rende anche tra gli esseri viventi più antichi sulla Terra. L'anno scorso migliaia di sequoie giganti sono state distrutte da incendi boschivi in ​​California. Quest'anno si sono registrati 35mila incendi negli Stati Uniti quest'anno, una cifra ben al di sopra della media.