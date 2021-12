Arriva dall'Inghilterra la storia di un 52enne che ha assunto troppe dosi di Viagra. L'uomo ha raccontato la sua disavventura in una lettera di denuncia al tabloid inglese The Sun. «Adesso ho paura di avere danni permanenti e di non riuscire più a farne a meno per fare sesso», ha confessato.

