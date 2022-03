Ucraina, cosa è la "Z" dei russi?L'esercito pro-Putin riunito sotto la svastica del nuovo millennio

In Russia c'è "un esercito" di uomini e donne che sostengono a spada tratta Putin contro l'Ucraina. Si fanno riconoscere affrancandosi sotto la "Z", il simbolo distintivo disegnato sui tank invasori, che stanno combattendo contro l'esercito ucraino. Sui social, ma anche sulle macchine o semplicemente sulle magliette, chi sta con il presidente mette una "Z" in bella mostra, per rivendicare il sostegno alla battaglia. E da più parti viene già definita la svastica del nuovo millennio.