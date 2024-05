Donald Trump è stato condannato nel caso della pornostar Stormy Daniels. Con lo storico verdetto di colpevolezza raggiunto all'unanimità dalla giuria dopo due giorni di camera di consiglio, Donald Trump diventa il primo ex presidente americano condannato in un processo penale. Donald Trump è stato ritenuto colpevole per tutti i 34 capi di imputazione da una giuria di Ny per il caso pornostar. «È stato un processo farsa, è una vergogna. Sono innocente». Lo ha detto Donald Trump fuori dall'aula. La pena sarà comunicata in un’udienza fissata per l’11 luglio.

Trump condannato per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels. La sentenza è definitiva? Potrà candidarsi alle prossime elezioni presidenziali? Cosa sappiamo