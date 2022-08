Stena Scandica, incendio a bordo di una nave al largo delle coste svedesi: paura tra i 300 passeggeri, ma nessun ferito

Stena Scandica, ore di paura su un traghetto con trecento passeggeri a bordo nel Mare del Nord al largo delle coste svedesi. Fortunatamente non sono stati segnalati feriti. L'incendio sarebbe scoppiato in un container refrigerato sul ponte auto del traghetto. Secondo le autorità era stata segnalata la presenza di fumo. Il traghetto della Stena Line era partito da Ventspils, in Lettonia, diretto a Nynäshamn, a sud di Stoccolma, e si trovava vicino all'isola di Gotska Sandön quando è scoppiato l'incendio.

