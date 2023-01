Kim Kardashian quanto vale la Croce di Attallah che ha comprato all'asta? Il gioiello indossato (solo) da Lady Diana di ametiste e diamanti pesa circa 5,25 ct

Kim Kardashian si è aggiudicata la Croce di Attallah, gioiello amato da Lady Diana. La croce di ametista è stata contesa nella serata di ieri, giovedì 18 gennaio da quattro offerenti negli ultimi cinque minuti dell'asta «Royal and Noble» di Sotheby's a Londra e alla fine è finita nelle mani di un rappresentante della Kardashian, ex moglie del rapper Kanye West, a un prezzo più che doppio rispetto alla stima. Per 163.800 sterline (197.453 dollari; 187.290 euro) il gioiello è arrivato nella cassaforte dell'attrice, modella e imprenditrice statunitense Kim Kardashian.

Kim Kardashian acquista la Croce di Allattah amata da Lady Diana

«Si tratta di un gioiello audace per dimensioni, colore e stile, che non può non fare una dichiarazione vibrante, che si tratti di fede o di moda, o di entrambe le cose. Siamo lieti che questo pezzo abbia trovato una nuova vita nelle mani di un altro nome di fama mondiale», ha commentato subito dopo l'asta Kristian Spofforth, capo del dipartimento di gioielleria di Sotheby's Londra.

I dettagli del gioiello

La Croce Attallah, di stile fleurée, è contraddistinta da dettagli floreali, è un ciondolo creato negli anni ’20 dai gioiellieri di corte Garrard. Un pezzo audace e colorato con ametiste a taglio quadrato e accentuato da diamanti a taglio circolare. Nel complesso ha un peso di circa 5,25 carati e misura intorno ai 136 x 95 mm. Un concentrato di bellezza al quale la principessa Diana era particolarmente legata.