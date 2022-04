Francia, candele e falò nei vigneti per salvare il raccolto dal gelo

Le candele antigelo bruciano tra i vigneti per proteggere i boccioli in fiore dalle temperature sotto lo zero a Chablis, Borgogna, Francia. Un'ondata di gelo ha devastato i potenziali raccolti dei vigneti in tutto il Paese, spingendo il governo francese ad annunciare misure per aiutare i viticoltori.

La temperatura si è abbassata di 20 gradi in 4 giorni, un episodio che Météo France ha definito «poco abituale per un inizio di primavera». Nella regione parigina, i fiocchi sono portati da vento forte e molto freddo che ha soffiato soprattutto questa notte.