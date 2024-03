Francia, l'aborto entra nella Costituzione. Proteste dei manifestanti a Versailles

Diverse centinaia di manifestanti anti-abortisti si sono riuniti a Versailles nel pomeriggio su iniziativa dell'associazione "Marche pour la Vie". I manifestanti hanno stazionato, osservati a vista dalla polizia, in una stradina vicina alla reggia dove si è riunito il parlamento a camere riunite in Congresso per votare l'inserimento del diritto all'aborto nella Costituzione. I dimostranti, oltre 500 secondo fonti della polizia, sono contrari alla decisione che questo pomeriggio è stata sancita dal Congresso e che ha l'appoggio dell'80% dei francesi, secondo i sondaggi.