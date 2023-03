Guerra, Shoigu: «Cattura di Bakhmut è chiave per ulteriore offensiva». Le foto del ministro russo in Ucraina

Guerra Ucraina - La cattura della città industriale di Bakhmut nell'Ucraina orientale è la chiave per lanciare un'ulteriore offensiva nella regione di Donetsk. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu in una teleconferenza con la leadership dell'esercito. «La liberazione di Artemivsk continua», ha affermato usando il nome che la città aveva in epoca sovietica. «Questa città è un importante centro di difesa delle truppe ucraine nel Donbass. Prenderla sotto il nostro controllo consentirà ulteriori azioni offensive in profondità», ha detto Shoigu. Le foto di Shoigu in Ucraina diffuse dal ministero della Difesa russo.