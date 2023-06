Le foto di New York arancione, cosa è successo? Sospesi voli nello scalo La Guardia

New York ma anche molte altre città americane e canadesi sono immerse nel fumo dovuto agli enormi incendi scoppiati in Canada, nel Quebec. Ecco perché questi giorni circolano le foto della città immersa nella foschia, in un'aria arancione o grigia. Moltissime persone si sono protette con l'uso della mascherina. L'aeroporto LaGuardia ha sospeso i voli in arrivo a causa della bassa visibilità dovuta al fumo e alla cenere degli incendi. Non è escluso, riportano i media americani, che misure simili siano prese per gli scali di Washington, Philadelphia e Charlotte.