Aereo Nepal precipitato, l'incredibile coincidenza: la copilota perse il marito in un incidente identico 17 anni fa

L'incidente aereo precipitato nelle scorse ore in Nepal ha provocato il decesso di 72 persone. Ma non è tutto. A perdere la vita è stata anche la copilota, morta nello stesso modo in cui morì il marito nel 2006. Da allora sono passati 17 anni e i familiari della donna non riescono a credere ai propri occhi. Un incidente aereo senza precedenti. Il volo precipitato ieri in Nepal, da Kathmandu a Pokhara, ha provocato il decesso di tutte le persone a bordo. La copilota Anju Khatiwada, 44 anni, che si trovava a bordo del velivolo della compagnia Yeti Airlines, è rimasta vittima dello schianto così come lo fu il marito Dipak Pokhrel nel 2006.