Sgarbi: «Non capisco perché scegliete Sharm el-Sheikh per le vacanze. Restate in Italia». Il tweet accende la polemica

L'ultimo tweet di Vittorio Sgarbi ha acceso una polemica social ed è già diventato virale. Prendendo spunto dalla terribile vicenda della famiglia palermitana che in vacanza a Sharm el-Sheikh per un'intossicazione alimentare ha perso il figlio, Andrea Mirabile, di soli 6 anni, il critico ha deciso di esaltare le bellezze del Bel Paese. «Leggo che quest’anno molti italiani vanno al mare in Egitto. Ma perché un italiano deve cercare a Sharm el-Sheikh quello che ha in casa? No, grazie. Andate a Caorle (Veneto), Samperi (Ragusa), Arcomagno (Calabria) o nella Spiaggia Rosa di Budelli in Sardegna».