Draghi, il discorso alla Camera prima di salire al Colle

Draghi oggi, 21 luglio è entrato nell'Aula della Camera e accolto da una lunga standing ovation del centrosinistra e del governo. Immobili il centrodestra e i M5S. «Certe volte anche il cuore dei banchieri centrali viene usato, grazie per questo e per tutto il lavoro fatto in questo periodo» ha detto, sorridendo, il presidente. Poi Mario Draghi ha comunicato che la seduta della Camera era sospesa e la volontà di salire al Colle per comunicare le proprie determinazioni al Presidente della Repubblica dopo il voto di ieri.