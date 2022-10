Luigi Di Maio, il ministro degli Esteri ricompare al Quirinale dopo il silenzio e la delusione post voto

Luigi Di Maio ricompare: la sua uscita pubblica è al Quirinale. Anche il ministro degli Esteri uscente, insieme al premier Mario Draghi e agli altri colleghi dell'esecutivo che sta per lasciare Chigi, si è recato dal Capo dello Stato Sergio Mattarella in vista del Consiglio Europeo.

A giugno Luigi Di Maio, già enfant prodige del M5S, aveva lasciato il partito fondato da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio per ribadire il suo assoluto sostegno al governo Draghi. Ha fondato il gruppo Insieme per il Futuro, poi Impegno Civico, ma non è stato premiato dagli elettori perché ha racimolato un misero 0,6%: Di Maio non è stato eletto e rimarrà fuori dal Parlamento. Il deputato si è ritirato dai social: ha cancellato il suo profilo Facebook e anche il suo account Twitter non cinguetta più dal 25 settembre.