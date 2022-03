Bunker antiaerei in Italia: da Roma a Milano, tutti i rifugi segreti

Dove sono i rifugi antiaerei in Italia? Il conflitto in Ucraina ha fatto tornare la paura per i bombardamenti, settantacinque anni dopo la fine della seconda guerra mondiale. In quegli anni, in tutto il mondo venivano costruiti i bunker che che aiutarono le persone a sfuggire alla morte e che in questi giorni stanno salvando migliaia di vite anche a Kiev e nelle altre città attaccate dalla Russia.

Dal 1945 a oggi la costruzione dei rifugi è andata avanti, intensificandosi quando la guerra fredda diventava più tesa. Ora che la guerra è tornata in Europa, se dovesse spostarsi anche in Italia, dove potrebbero ripararsi le persone? È una domanda che si stanno facendo in tanti e qualcuno si è già portato avanti, comprando il suo rifugio antiaereo.