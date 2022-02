Ha 15 anni la ragazzina che ha aggredito una 17enne per motivi di gelosia accoltellandola a Tor Bella Monaca. Il ferimento è avvenuto davanti all'oratorio della chiesa di Santa madre del redentore in via Duilio Cambellotti. La 15enne verrà denunciata per lesioni aggravate, minaccia aggravata, e porto di oggetti atti a offendere. La 17enne ha riportato ferite superficiali su una mano, alla clavicola e alla schiena.