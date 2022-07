È ufficiale: Totti e Ilary si separano. A lanciare la bomba è stato Dagospia e ora i rumors parlano di un comunicato congiunto che uscirà alle 19. Non sono riusciti a superare la crisi di cui già si chiacchierava da febbraio. Così finisce una lunga storia d'amore durata 20 anni. Lei ex letterina, lui ex calciatore, stavolta il binomio classico velina-atleta sembrava aver funzionato alla grande passando ogni cliche, ma alla fine stavolta Francesco Totti e Ilary Blasi sono riusciti a oltrepassare la bufera che li ha travolti.