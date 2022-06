Roberto Brunetti, noto come "Er Patata", è morto a Roma. Aveva 55 anni. L'attore è stato trovato privo di vita riverso sul letto, in casa sua, la sera del 3 giugno. A dare l'allarme è stata la compagna e alcuni amici che non lo sentivano da qualche giorno. Brunetti era uscito dal mondo dello spettacolo da una decina d'anni, anche a causa di problemi di droga. Quando la polizia è entrata in casa, ha trovato tracce di cocaina.