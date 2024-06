Dior sfila in Scozia, le "guerriere in kilt" di Mariagrazia Chiuri: «Fiere ma anche emotive e difficili»

Un esercito di guerriere in kilt a metà tra il grunge degli anni Novanta è Downton Abbey: questo il succo delle nuova collezione Dior Cruise presentata da Mariagrazia Chiuri a Crieff, in Scozia. Il luogo faceva già presagire a cosa avremmo assistito, ma non del tutto: il kilt spopola nei corsetti e negli abiti monospalla, ma sopra ci sono ricamati degli aggettivi - alcuni positivi, altri meno - che da sempre contraddistinguono il mondo femminile.

«Emotiva, isterica, fastidiosa, fiera, difficile»: forse dai tempi delle ormai famose t-shirt "We should all be feminists" la designer italiana non lanciava un messaggio così potente. Stivali da cavallerizza, choker e maxigonne che sembrano plaid. Un'atmosfera che difficilmente dimenticheremo il prossimo autunno.