La quarta giornata della 77ª edizione del Festival cinematografica presenta tre film in Concorso: Three Kilometres to the End of the World di Emanuel Parvu, Kinds of Kindness del regista di Povere creature Yorgos Lanthimos con la sua musa Emma Stone, e Oh, Canada di Paul Schrader con Richard Gere e Jacob Elordi. Fuori Concorso c'è invece Surfer con Nicolas Cage