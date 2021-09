Samuele, fiori e maglie del Napoli nel luogo dove il bimbo è morto cadendo dal balcone di casa

Già dalle prime ore di oggi, prima ancora che si diffondesse la notizia del fermo, era partita la processione verso il luogo dove è stata ritrovato senza vita il corpo del piccolo Samuele, morto cadendo da un balcone a Napoli. Lumini, fiori bianchi e peluche in via Foria davanti al palazzo dove risiede la famiglia del bambino (il papà e la mamma del piccolo sono conosciuti perché appartengono a famiglie di commercianti che da tantissimi anni operano in zona): la strada si era svegliata sgomenta, senza parole, perché incontenibile è il dolore per una morte così «assurda e inconcepibile». Ma dopo aver appreso che c'è un uomo fermato per omicidio, lo stupore si è trasformato in rabbia. Chiunque passa davanti al palazzo si ferma per qualche minuto, si fa il segno della croce, alza lo sguardo verso quel balcone del terzo piano. «Ô un dolore troppo forte - dice una anziana -. Non riesco a immaginare il dolore dei genitori e della mamma che è anche incinta. Povera donna». Tra i messaggi lasciati assieme ai fiori un bigliettino recita: «Adesso giochi con gli angeli». È un via vai continuo di persone, tutte desiderose di lasciare una testimonianza di affetto e vicinanza ai genitori. «Da madre non riesco nemmeno a immaginare il dolore della mamma di questo angioletto - racconta Anna, arrivata sul posto con la figlia di 8 anni - stamattina è stata proprio mia figlia a dirmi 'Mamma andiamo a portare un fiorè a quel bimbo».