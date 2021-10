No Green Pass, il triste risveglio di Roma: ecco com'è ridotto il Centro storico

La follia No Green Pass sfila a Roma. Una follia che lascia dietro di sé danni ancora da quantificare: materiali e immateriali. Le attività commerciali del Centro hanno chiuso. Serrande sbarrate per paura e timore di essere assaliti. Qualcuno ci ha rimesso qualche vetrina come in via Sistina. In molti hanno visto andare in fumo una giornata di potenziali guadagni in un periodo in cui proprio le attività commerciali stavano riprendendo un po’ di ossigeno con la riduzione delle restrizioni indotte dalla pandemia. E la città questa mattina si è risvegliata così: tra strade invase di rifiuti, monopattini rotti, cassonetti divelti.

(Foto ag. Toiati)