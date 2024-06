Giada Zanola, i funerali a Brescia. Il dolore dei fratelli, Federica bacia il feretro

(BRESCIA) - È il giorno dei funerali di Giada Zanola a Brescia: sono stati celebrati alle 13.45, presso la chiesa di San Silvestro, nel quartiere di Folzano. La giovane mamma di 33 anni originaria di San Zeno, è stata uccisa a Vigonza, nel padovano, dove risiedeva col fidanzato Andrea Favero e il figlio di 3 anni.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti la vittima è stata gettata da un cavalcavia sull'autostrada A4, poi è stata investita da un tir in transito sulla carreggiata.

Le indagini della Procura di Padova si stanno concentrando proprio su Favero, camionista di 38 anni, finora l'unico sospettato. L'uomo si trova in custodia cautelare presso il carcere "Due Palazzi" di Padova. Ai genitori dell'indagato è stato momentaneamente affidato il figlioletto della coppia.

Il dolore dei fratelli Daniel e Federica

«Io volevo bene ad Andrea e continuo a volergliene. Però deve essere lui a raccontarmi cosa è successo a mia sorella: ad oggi non c’è stata l’occasione - ha detto ai microfoni il fratello di Giada, Daniel Zanola -. Non lo accuso, ma voglio parlarci: se è stato lui che paghi per quello che ha fatto, altrimenti ci spieghi cosa è accaduto. Di una cosa sono certo: non è stato un suicidio».

«Era una ragazza dolcissima, mancherà», sono state invece le parole di Federica, la sorella della vittima, pronunciate con la voce rotta dal dolore. Sono le parole dette al microfono dei cronisti della donna davanti al feretro della sorella, nell'atto di baciare il legno della bara.