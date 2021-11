Roulette russa, così Baldwin avrebbe ucciso la fotografa sul set. «Comportamento irresponsabile»

Alec Baldwin «irresponsabile» sul set di 'Rust': è l'accusa dell'assistente alla sceneggiatura, Mamie Mitchell, che ha fatto causa all'attore e ai produttori per i danni emotivi patiti per la morte della fotografa Halyna Hutchins nel corso delle riprese in New Mexico. Baldwin «ha giocato con la roulette russa» impugnando l'arma e sparando senza prima averla controllata, né avendo accanto la responsabile delle armi, sostengono i legali. L'attore «ha avuto l'arma dall'assistente alla regia», una cosa impensabile per un «veterano dell'industria del cinema come Baldwin».