Aerei caduti a Guidonia, gli scatti dei modelli Siai Marchetti 208 a Forlì

Tragedia a Guidonia, alle porte di Roma: due aerei Siai Marchetti 208 di addestramento militare si sono scontrati e sono precipitati intorno alle 11 di martedì mattina 7 marzo 2023. Uno è caduto in un campo in via Roma, in prossimità di un distributore Tiber (dove infatti si è creata una lunga coda), l'altro si è schiantato tra alcune case e su una macchina in via delle Margherite. Entrambi i piloti, il tenente colonnello Giuseppe Cipriano e il maggiore Marco Meneghello, sono morti. Ma non ci sono stati altri feriti. I due piloti, istruttori di volo esperti, appartenevano al 60esimo stormo dell'Aeronautica Militare.