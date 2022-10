Foto al microscopio, l'embrione di un geco è l'immagine più bella del 2022

Immagini emozionanti che svelano un mondo misterioso e unico. La Nikon presenta i vincitori del 48esimo concorso di fotomicrografia "Nikon Small World" e assegna il primo premio a Grigorii Timin, supervisionato dal Dr. Michel Milinkovitch dell'Università di Ginevra. Sua la straordinaria immagine di una zampa embrionale di un gigantesco geco diurno del Madagascar. Combinando magistralmente la tecnologia di imaging e la creatività artistica, Timin ha utilizzato la microscopia ad alta risoluzione e l'editing di immagini per catturare questa specie di Phelsuma grandis day gecko.

Con una tecnica visivamente sbalorditiva e meticolosa, Timin ha utilizzato l'editing di immagini per unire centinaia di foto e creare quella finale del suo geco. "Questa zampa embrionale è lunga circa 3 mm (0,12 pollici), che è un enorme campione per la microscopia ad alta risoluzione", ha affermato Timin. "La scansione è composta da 300 riquadri, ciascuno contenente circa 250 sezioni ottiche, risultando in più di due giorni di acquisizione con circa 200 GB di dati".

Il risultato finale dà uno sguardo alla bellezza nascosta e alla complessità del geco, mettendo in risalto i nervi in ​​un colore ciano e le ossa, i tendini, i legamenti, la pelle e le cellule del sangue in una gamma di colori più caldi.



"Ogni anno Nikon Small World riceve una serie di immagini microscopiche che esibiscono tecnica scientifica e abilità esemplari", ha affermato Eric Flem, Communications and CRM Manager, Nikon Instruments. "All'incrocio tra arte e scienza, il concorso di quest'anno mette in evidenza immagini straordinarie di scienziati, artisti e micrografi di tutti i livelli di esperienza e background provenienti da tutto il mondo".

Il secondo posto è stato assegnato al dottor Caleb Dawson per la sua immagine del tessuto mammario che mostra cellule mioepiteliali contrattili avvolte attorno agli alveoli produttori di latte. Impiegando una settimana per l'elaborazione, le cellule mioepiteliali sono state colorate con più cicli di coloranti fluorescenti e catturate con un microscopio confocale.

Il terzo posto è stato catturato da Satu Paavonsalo e dal dottor Sinem Karaman per la loro immagine delle reti dei vasi sanguigni nell'intestino di un topo adulto.

Oltre ai primi tre vincitori, Nikon Small World ha premiato 89 foto su migliaia di candidature di scienziati e artisti di tutto il mondo.