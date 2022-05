Un accordo tra Putin e Zelensky è vicino. Per il generale Franco Angioni, già comandante delle truppe terrestri Nato nel Sud Europa e del contingente italiano in Libano negli anni più duri della guerra civile che dilaniò il Paese dei Cedri, la situazione «sta migliorando rispetto a 15 giorni fa». Ma per il momento l'offensiva russa continua. Con le truppe dello Zar che continuano a catturare gradualmente le aree di Severodonetsk, anche se non hanno ancora completamente circondato la città.

Severodonetsk assediata, perché è strategica per Putin? «Così si rischia una nuova Mariupol»

Severodonetsk è sotto assedio. Cadrà in mani russe?



Ogni città rappresenta uno snodo fondamentale nella guerra. Spero che ci sia la capacità di tutti i protagonisti di trovare una via d’uscita. L’Ucraina sta dimostrando fierezza e consapevolezza della propria posizione. La Russia è venuta più a miti consigli, probabilmente anche grazie all’atteggiamento europeo e degli Stati Uniti. La situazione sta migliorando rispetto a 15 giorni fa. Credo che alla fine troveranno un accordo.

Quale accordo?



Che Putin ritiri tutte le truppe. Ciò che è stato fatto non è più rimediabile. Si accontenti dei mali che ha procurato e rispetti la volontà d’indipendenza dell’Ucraina. Senza europeizzazione, che è troppo presto.



Ritiro delle truppe a che condizioni? Donbass?



Che Zelensky si renda conto che alcune repubbliche (come Donetsk e Lugansk) vogliono diventare indipendenti. Inoltre Putin si è reso conto che ha grandi problemi interni.



Il giornale tedesco Spiegel, citando fonti vicine allo Zar, diceva che Putin si potrebbe togliere la vita se dovesse perdere la guerra. è possibile?



No. Putin però continua con il suo atteggiamento dispotico, che non gli toglie nessuno. È venuto a più miti consigli perché l’Occidente l’ha indirizzato meglio sulle sue posizioni. L’indipendenza dell’Ucraina è fuori discussione. Putin è preoccupato che non ci sia un processo di inizio di indipendenza delle altre repubbliche. Ma, per il momento, vista la situazione, è giusto che si prosegua nella maniera più democratica possibile.



Zelensky ha paura di perdere la guerra?



Ha paura di perdere prestigio e di perdere coloro che lo circondano, per essere dalla sua parte e giustificare il suo comportamento. Bisogna riconoscere che l’Ucraina è stato un segnale importante e che potrebbe essere foriero di altre novità.





Cosa si può fare per fermare i crimini contro l’umanità?



Bisogna mettere un argine a questo dilagare. Gli avvenimenti sono importanti, ma le conseguenze lo sono molto di più perché rappresentano un futuro. Speriamo che non ci siano sviluppo negativi verso i Paesi satelliti e vicini come la Polonia. È necessario fare in modo che non ci sia una forma di mitizzazione collettiva, che rimanga la ricerca della tutela dei diritti umani e del rispetto delle norme.