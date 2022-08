L'Aiea a Zaporizhzhia, domani via all'ispezione: «Vogliamo restarci». Ma è scontro sulla durata della missione, i filorussi: «Nessun pass speciale»

La missione dell'Aiea vuole «evitare un incidente nucleare» nell'impianto di Zaporizhzhia occupato dalle forze russe: lo ha dichiarato Rafael Grossi, direttore generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. La missione degli ispettori dell'Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia durerà solo un giorno. Lo afferma Yevhen Balytskyi, capo dell'amministrazione civile-militare dell'Oblast di Zaporizhzhia nominato dai russi, citato dall'Ukrainska Pravda. Gli ispettori «hanno un giorno per ispezionare il funzionamento dell'impianto. Se diranno che è necessario intervenire su alcuni elementi, saremo in grado di farlo nel corso dell'ispezione». Finora l'obiettivo dichiarato dell'Aiea è quello di «ispezionare il funzionamento della centrale. Questo ci sembra piuttosto vago», ha dichiarato Balytskyi.

Un solo giorno di missione

La missione degli ispettori dell'Aiea alla centrale nucleare di Zaporizhzhia durerà solo un giorno. Lo afferma Yevhen Balytskyi, capo dell'amministrazione civile-militare dell'Oblast di Zaporizhzhia nominato dai russi, citato dall'Ukrainska Pravda. Gli ispettori «hanno un giorno per ispezionare il funzionamento dell'impianto. Se diranno che è necessario intervenire su alcuni elementi, saremo in grado di farlo nel corso dell'ispezione». Finora l'obiettivo dichiarato dell'Aiea è quello di «ispezionare il funzionamento della centrale. Questo ci sembra piuttosto vago», ha dichiarato Balytskyi. Balytskyi ha anche detto che la parte russa è pronta a mostrare «le prove degli attacchi ucraini alla centrale» e a fornire «testimonianze dei residenti locali» durante la visita della missione deli ispettori. Il governatore filorusso ha affermato che la missione si recherà alla centrale passando per la città di Vasylivka, nell'oblast di Zaporizhzhia, controllata dalle forze russe; da lì si dirigerà a Energodar, scrive ancora l«Ukrainska Pravda.

Aiea a Zaporizhzhia: nessun pass speciale

«La missione Aiea farà la fila per arrivare nella parte liberata della regione di Zaporizhzhia. Ciò è dovuto al fatto che non verranno rilasciati pass speciali». Lo ha affermato su Telegram Volodymyr Rogov, membro del consiglio regionale di Zaporizhzhia nominato dai russi, riferendosi all'accesso degli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica all'area della centrale, controllata dalle forze di Mosca. Al contrario, ha aggiunto, gli ispettori dell'agenzia Onu «potrebbero arrivarci rapidamente e senza ostacoli dalla Russia», intendendo i territori sotto la gestione di Mosca. Le autorità ucraine hanno ripetutamente affermato che la missione dell'Aiea deve arrivare alla centrale attraverso le zone «non occupate», in modo da non legittimare il controllo di Mosca. I tecnici dell'agenzia Onu sono arrivati questa mattina a Zaporihzhia, ma attendono ancora di poter entrare nella cittadina di Energodar, che ospita l'impianto nucleare.