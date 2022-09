Zaporizhzhia, «missili russi partono dalla centrale nucleare». Il video dei razzi d'artiglieria Mlrs

Il rischio di un incidente nucleare devastante nella centrale ucraina di Zaporizhzhia occupata dai russi non è stato mitigato dall'arrivo degli ispettori dell'Aiea e per scongiurarlo si guarda ora ad Ankara che ha messo sul piatto l'offerta di una possibile mediazione tra Mosca e Kiev. Recep Tayyp Erdogan ha aperto la strada al dialogo in una conversazione telefonica con Vladimir Putin. Ma ecco che spunta un filmato girato di notte che mostrerebbe il lancio multiplo di razzi in rapida sequenza dalle vicinanze della centrale ucraina occupata dai russi.

Lo scrivono alcuni media ucraini, che mostrano un video diffuso dal sito Usa The Insider, che però, per ammissione dello stesso Kyiv Independent, non può essere verificato e confermato in modo indipendente. La fila di razzi sparati in cielo vista da lontano indicherebbe la presenza nella zona della centrale di un lanciatore multiplo di razzi d'artiglieria Mlrs. A sinistra del punto di lancio si vedono chiaramente due ciminiere come quelle di cui è dotato l'impianto di Energodar.

Putin, sequestrate sei navi russe. «Rubavano grano ucraino»

‼️Russia has been lying🤥

❌The Insider published a video of Russian🇷🇺multiple rocket launchers operating from the territory of the #Zaporizhzhia Nuclear Power Plant.

👉It was filmed on the night of September 2 to 3

⚡️⚡️A team of experts from the Conflict Intelligence Team pic.twitter.com/3swn11f3n0 — 💙🇬🇧KarmA🇪🇺🇩🇪💛 (@Krma4Karma) September 4, 2022

La diretta

Ore 9.30 - Le forze armate ucraine, utilizzando i droni da combattimento turchi Bayraktar, hanno distrutto equipaggiamento militare russo per un valore di almeno 26,5 milioni di dollari in soli tre giorni, fra il 31 agosto e il 2 settembre: lo afferma il comandante in capo delle forze armate di Kiev, Valery Zaluzhnyi, citato dal Kyiv Independent. I droni avrebbero distrutto 8 carri armati T-72, un veicolo da combattimento della fanteria e molti pezzi d'artiglieria di tipo howitzer.