Youtuber mangia insetti velenosi nella sfida social, ma muore in diretta

Un folle gioco è costato la vita a un vlogger che mangiavavelenosi in diretta streaming. È successo in, nella citta di Hefei, dove un 35enne molto noto su(l'equivalente cinese del nostro YouTube) ha perso la vita per una pericolosissima "challenge". L'uomo èdopo aver mangiato insetti e rettili vivi mentre il suo video andava in diretta sui social. Il vlogger aveva creato una sorta di "ruota della fortuna", che di volta in volta gli suggeriva che genere di animale mangiare.Lombrichi, millepiedi, gechi e altri animali velenosi sono stati ingeriti dal 35enne, che a un certo punto si è accasciato lasciando attoniti gli spettatori del video live su DouYu. L'uomo è stato trovato morto nel suo appartamento dopo alcune ore dalla fidanzata. La polizia cinese ha rimosso il video da internet, ma in molti sono riusciti a vedere quelle terribili immagini in diretta. A uccidere il 35enne sarebbe stata l'ingestione di un millepiedi velenoso.