Yemen, 16 milioni di bambini e adulti ridotti alla fame: sos dalle Nazioni Unite

Sta precipitando nello Yemen la situazione umanitaria. L'allarme arriva dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite (UNHCR) che ha rilevato la presenza di ben 16 milioni di bambini e di adulti ridotti alla fame, e oltre 20 milioni di persone bisognose di aiuti. Un quadro drammatico che è il frutto di 6 anni in conflitto. «Probabilmente si tratta della più grave crisi umanitaria dei nostri tempi» ha spiegato Chiara Cardoletti, rappresentante dell'UNHCR per l'Italia.

Cardoletti non ha dubbi sul fatto che si tratta di una situazione sottostimata a livello internazionale. «Questo non deve indebolire la nostra solidarietà, al contrario deve spingerci a fare di più: chiediamo a tutti di fare un piccolo gesto per alleviare le tante, troppe sofferenze di milioni di uomini, donne e bambini yemeniti»

Per il 2021 sono necessari 271 milioni di dollari, ma attualmente ne sono stati raccolti soltanto 119,5 milioni, ovvero soltanto il 44% delle necessità della popolazione sono soddisfatte.