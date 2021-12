Regina Elisabetta, giovane armato nel parco del Castello di Windsor durante il discorso di Natale: arrestato

Allarme in Gran Bretagna. Un uomo armato è stato fermato questa mattina mentre si trovava all'interno del parco del Castello di Windsor dal quale la Regina Elisabetta teneva il consueto discorso di Natale alla nazione. Si tratta di un 19enne di Southampton, che è stato arrestato con l'accusa di ingresso in un sito protetto e possesso di arma offensiva.

APPROFONDIMENTI PERSONE Regno Unito, il messaggio di Natale della Regina Elisabetta

Regno Unito, il messaggio di Natale della Regina Elisabetta

Uomo armato fermato nel parco di Windsor

Fonti di polizia, riportano i media britannici, hanno riferito che l'uomo non è riuscito ad entrare in alcun edificio e che i componenti della famiglia reale sono stati avvisati dell'accaduto. Nel castello di Windsor si trova la regina Elisabetta, che ha preferito non trascorrere il Natale come da tradizione nella tenuta di Sandringham.