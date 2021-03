William, incoronato da Google «uomo calvo più sexy al mondo»: battuti Tyson e Jason Statham

Il duca di Cambridge William, con 17,6 milioni di ricerche su Google, è stato nominato l'uomo calvo più sexy al mondo. Battendo oltre ogni aspettativa personaggi dal calibro di Mike Tyson e Jason Statham. E pare non tutti i contendenti al titolo l'abbiano presa benissimo. Chissà cosa ne penserà anche Harry, visto che è da sempre considerato il più bello tra i due. Ma The Sun non lascia spazio ad equivoci e riporta lo studio fatto dagli specialisti di chirurgia estetica "Longevita" basandosi su quante volte il nome del trentottenne fosse stato associato a parole sexy in ricerche di google su articoli on line, e pare che quest'anno il podio se lo sia meritato il principe con quasi 18 milioni di ricerche come "sexy" o "attraente".

Secondo Mike Tyson e terzo Jason Statham

La leggenda del pugilato Mike Tyson, 54 anni, è arrivato secondo con 8,8 milioni di menzioni "sexy" o "hot" su Internet. La star di Fast & Furious, il 53enne Jason Statham arriva al terzo posto, con 7,4 milioni di risultati. Il presidente russo Vladimir Putin ha appena perso un posto nella top ten, con 2,2 milioni di risultati. L'icona di Star Trek Patrick Stewart ha ottenuto 1,1 milioni di menzioni di "sexy" online. Baldy Steve Jones, 43 anni, di Hastings, East Sussex, ha detto: «Sono calvo da quando avevo 30 anni e devo ammettere che non appena ho perso i capelli sono diventato improvvisamente irresistibile per il sesso opposto».

Looks up definition of “SEXY” 😂 https://t.co/EhwhY9YE2p pic.twitter.com/nnHypohuma — The Artist Formerly Known as Super Duper Dave (@DaveBautista) March 27, 2021

The Rock e Bautista non l'hanno presa benissimo

A rimanerci male della loro esclusione da questo titolo ambitissimo, due rivali di un certo livello: The Rock e Bautista. Secondo il primo, che tra l'altro è una delle star più seguite su instagram, il titolo sarebbe dovuto andare a Larry David, l'attore e sceneggiatore statunitense che ha una capigliatura invidiabilissima. Bautista invece, sempre molto critico nei confronti dei suoi colleghi, ci ha tenuto a mostrare ai suoi followers cosa significasse essere veramente sexy in un video sui suoi social.