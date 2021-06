Il sogno di Weini, l'atleta eritrea alle Olimpiadi con la bandiera Usa

Weini Kelati, atleta eritrea, si presenterà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 con la bandiera degli Stati Uniti, ma la realizzazione di questo suo sogno ha origini molti anni prima, passato attraverso pratiche burocratiche e sfide in velocità. La prima volta che Weini arrivò in America, telefonò alla sua famiglia in Eritrea e disse che non sarebbe più tornata a casa. Era il 2014 e l'atleta, che allora aveva 17 anni, gareggiava con la bandiera dell'Eritrea per i campionati del mondo under 20 di atletica leggera a Eugene, cittadina dell'Oregon.

La giovane è rimasta negli Usa, si è laureata all'università del New Mexico e tre giorni fa ha finalmente ottenuto la cittadinanza americana, in tempo per prendere parte alla gara dei 10 mila metri donne e sperare di andare alle Olimpiadi di Tokyo con la bandiera Usa. «Non riesco ancora a crederci», ha raccontato in un'intervista telefonica al Washington Post. «Continuo a chiedermi: ma è vero? È fantastico».

L'atleta, che ora ha 24 anni e vive ad Albuquerque, la città del New Mexico da dove è iniziata la sua avventura ed è iniziato il suo 'sogno olimpico'. L'idoneità alla richiesta di cittadinanza è scattata nel febbraio di quest'anno, il che significava che non avrebbe potuto prendere parte alle Olimpiadi di Tokyo, previste nel 2020. Quando però i Giochi sono stati rinviati di un anno a causa della pandemia, Weini ha capito di avere una possibilità. La pratica per richiedere la cittadinanza era già stata avviata nel 2019 e il suo avvocato, Jonathan Little, non prevedeva particolari difficoltà.

«L'unico neo era che, diventando cittadina americana, Weini non avrebbe potuto più rappresentare il suo Paese in nessuna competizione. Ma a lei non importava», ha raccontato il legale. Mano a mano che i mesi passavano cresceva l'attesa, ma dall'Ufficio della Cittadinanza e dell'Immigrazione Usa non arrivava nessuna risposta. Il problema era che mancavano le impronte digitali che si trovavano a Washington e che le erano state prese nel 2017 nel rinnovare il permesso di soggiorno: la sede di Albuquerque ne aveva bisogno per poterle confrontare con quelle più recenti. Ma le pratiche dell'ufficio immigrazione nella capitale procedevano a rilento. Alla fine, ad aiutare Weini a velocizzare la pratica è stato un senatore, Ben Ray Lujane. Mercoledi pomeriggio la giovane atleta ha fatto il test per la cittadinanza. Due ore dopo ha inviato un messaggio al suo avvocato: era una foto di lei raggiante davanti alla bandiera americana. Il suo sogno per il 'Dream team Usa' alle Olimpiadi era appena cominciato.