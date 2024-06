Volo Palma-Vienna colpito da una tempesta di grandine: distrutti il parabrezza e il muso dell'aereo

Paura ieri, domenica 9 giugno, sul volo Palma Vienna. Un Airbus A320 della Australian Airlines in viaggio da Palma dei Maiorca a Vienna, è stato colpito da una forte grandinata mentre volava a circa 150 Km a sud-ovest della capitale austriaca.

Il velivolo è stato gravemente danneggiato sul muso e sul parabrezza.

È successo sul volo OS434. L'aereo era partito da Palma alle 15.55 ed era salito a 34.000 piedi sopra al Mediterraneo, quando improvvisamente è stato colpito da una tempesta di grandine. La violenta grandinata - che non era stata prevista ne anticipata sui monitor - ha causato molti danni: il radome anteriore (struttura usata per proteggere le antenne radar dalle condizioni meteorologiche avverse) e il radar meteorologico sono stati gravemente danneggiati. Anche il parabrezza è stato crepato.

