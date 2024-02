Vittorio Emanuele di Savoia, la famiglia: il matrimonio a Las Vegas con Marina Doria, la disputa sull'eredità e il figlio Emanuele Filiberto

Vittorio Emanuele di Savoia è morto oggi 3 febbraio a Ginevra. È stato membro di casa Savoia, figlio dell'ultimo re d'Italia Umberto II e di Maria José. Dal 1983 è stato pretendente al trono d'Italia in disputa dal 2006 con la linea dinastica di Aimone di Savoia-Aosta. Era sposato con Marina Doria, da cui ha avuto un figlio, Emanuele Filiberto.

Il titolo alla nascita

Vittorio Emanuele Alberto Carlo Teodoro Umberto Bonifacio Amedeo Damiano Bernardino Gennaro Maria è nato a Napoli il 12 febbraio 1937.

Acclamato principe dell'Impero, ricevette dal nonno il titolo di principe di Napoli, una tradizione di casa Savoia per i principi ereditari e i loro primogeniti (nsieme a quello di principe di Piemonte attribuito al padre Umberto, allora erede al trono).

Il matrimonio

«Con Corrado Agusta, e il suo segretario Franco Chiesa, in un negozio abbiamo comprato due fedi, in un altro un bouquet preconfezionato, poi siamo andati davanti a un giudice di pace, il quale ci ha sposato. Era l'11 gennaio del 1970, a Las Vegas, Nevada, Usa. Matrimonio civile di cui non informai nessuno, neanche i miei genitori». Così raccontò il matrimonio con Marina Doria, dopo un lungo e complicato fidanzamento durato 13 anni. Il matrimonio civile l'11 gennaio 1970 a Las Vegas e, poi religiosamente il 7 ottobre 1971 a Teheran.

L'eredità

Già durante il periodo degli studi universitari, a causa della sua condotta, aveva da tempo smesso di ricevere l'appannaggio stabilito da Umberto II per i propri figli. Dopo le nozze invece venne stabilità da ripartizione dell'eredità paterna tra tutti i figli, al contrario di quanto deciso da Umberto II di assegnare una quota maggiore al figlio, in quanto suo erede dinastico.

«Quando terminai il liceo e divenni maggiorenne mio padre decise che noi figli dovessimo godere di un appannaggio mensile, che era di mille franchi svizzeri per ciascuna delle mie sorelle e di duemila per me. Vivevo ancora a Merlinge con Maria José e le mie sorelle, ma grazie a quel denaro potevo permettermi di studiare all'università, fare un viaggio ogni tanto. Insomma, potevo incominciare in qualche modo a gestirmi da solo. Poi, un bel giorno, questo prezioso appannaggio mi fu tolto all'improvviso. Sono sicuro che non fu mio padre a prendere questa decisione, ma che gli fu suggerita dai soliti cortigiani malevoli. Per timore di perdere il potere acquisito, ora che il principe ereditario cresceva e acquistava consapevolezza, questi cattivi consiglieri cercavano in ogni modo di screditarmi agli occhi di mio padre», raccontò.

Le incomprensioni con il padre

Diverse le incomprensioni con il padre. Nel 1961 Umberto II invitò l'ex Capitano del Regio Esercito e Medaglia di Bronzo al Valor Militare Franco Mattavelli a rimanere vicino al figlio. Più volte il padre gli aveva ricordato la validità delle secolari leggi dinastiche e delle disposizioni del Codice civile relative al regio assenso, che non venne concesso per il matrimonio con Marina Doria. In base a questo atto contrario alle regole dinastiche, Amedeo di Savoia giustificò poi le sue pretese di capo della Casa. Dal matrimonio con Marina Doria è nato nel 1972 Emanuele Filiberto.

La disputa

Poiché le leggi dinastiche di Casa Savoia riguardano i matrimoni dei principi, ma non i matrimoni dei re, il 15 dicembre 1969, essendo consapevole delle vigenti leggi e del rifiuto del padre di acconsentire al suo matrimonio con Marina Doria, su consiglio del gran maestro della massoneria Giordano Gamberini aggirò l'ostacolo ed emanò un "decreto reale" nel quale si elevava a re, autoproclamandosi Vittorio Emanuele IV re d'Italia, in quanto, secondo lui, succeduto ipso iure al padre nel 1946 come conseguenza della sua partenza per l'esilio, considerata da lui come un'abdicazione. «Per effetto della avvenuta successione, Ci competono anche i diritti di Capo legittimo della dinastia Sabauda e tali diritti eserciteremo d'ora innanzi, solo temperati dalla discrezione che lo stato fisico e morale di S.M. l'ex Re Umberto II detta alla Nostra coscienza di figlio». Il giorno successivo, al fine di sanare la condizione borghese della fidanzata, in qualità di "Re d'Italia" emanò un secondo (e ultimo) "decreto reale", col quale conferiva a Marina Doria il titolo di duchessa di Sant'Anna di Valdieri. Pochi giorni dopo, l'11 gennaio 1970, la sposò civilmente a Las Vegas, contraendo in seguito anche le nozze religiose a Teheran.